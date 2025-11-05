Федералното правителство на САЩ не работи вече 36 дни

Федералното правителство на САЩ не работи 36-ти ден, което е най-дългия период в историята му. Това прекъсване, започнало на 1 октомври, е резултат от невъзможността на Конгреса да постигне съгласие по ново споразумение за неговото финансиране.

Демократите и републиканците остават в задънена улица по този въпрос в продължение на седмици. Членовете на Сената многократно гласуваха законопроекта за краткосрочно финансиране, приет от Камарата на представителите през септември, но без успех.

Лидерът на мнозинството в Сената и водещ републиканец Джон Тюн обаче заяви, че „интуицията“ му подсказва, че е възможен пробив, цитира го Би Би Си.

Липсата на бюджет остави федералните власти без средства за текущи операции. Федералните разходи на практика са спрени, което поставя под риск работата на много агенции и служби. Изключение правят само агенциите, определяни като жизненоважни.

Много федерални служители не са получавали заплати от октомври. На летищата се образуват дълги опашки, защото процедурите по чекиране не протичат както обикновено. Хората, които разчитат на хранителни помощи, са принудени да чакат по-дълго за тях. Институциите, класифицирани като несъществени, са затворили и изпратили служителите си в принудителен отпуск.

Любопитен факт е, че миналият рекорд по прекъсване на работата на федералните власти за 35 дни бе поставен по време на първия мандат на Доналд Тръмп през 2019 година.