Сделката между „Лукойл“ и Gunvor не включва обратно изкупуване на активи

Бензиностанция "Лукойл "

Продажбата на чуждестранните активи на „Лукойл“ на Gunvor не включва обратно изкупуване. Главният изпълнителен директор на Gunvor Торбьорн Торнквист обяви това на конференцията ADIPEC в Абу Даби, съобщава Ройтерс.

Според Bloomberg, Gunvor вече обсъжда планираната покупка с регулаторните органи.

На 30 октомври „Лукойл“ обяви офертата на Gunvor за закупуване на LUKOIL International GmbH, която има активи на стойност над 19 милиарда евро, включително търговеца Litasco, рафинерии и производствени проекти в дузина страни.

Руската компания обяви намерението си да продаде чуждестранните си активи поради блокиращи санкции на САЩ. „Лукойл“ и шест от нейните дъщерни дружества, както и „Роснефт“ и нейните структури, бяха включени в списъка SDN на 22 октомври.

