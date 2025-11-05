Сделката между „Лукойл“ и Gunvor не включва обратно изкупуване на активи

Продажбата на чуждестранните активи на „Лукойл“ на Gunvor не включва обратно изкупуване. Главният изпълнителен директор на Gunvor Торбьорн Торнквист обяви това на конференцията ADIPEC в Абу Даби, съобщава Ройтерс.

Според Bloomberg, Gunvor вече обсъжда планираната покупка с регулаторните органи.

На 30 октомври „Лукойл“ обяви офертата на Gunvor за закупуване на LUKOIL International GmbH, която има активи на стойност над 19 милиарда евро, включително търговеца Litasco, рафинерии и производствени проекти в дузина страни.

Руската компания обяви намерението си да продаде чуждестранните си активи поради блокиращи санкции на САЩ. „Лукойл“ и шест от нейните дъщерни дружества, както и „Роснефт“ и нейните структури, бяха включени в списъка SDN на 22 октомври.