Изборите в Ню Йорк: Първи знак за съпротива срещу Доналд Тръмп

34-годишният Зохран Мамдани, кандидатът на Демократическата партия и родом от Уганда, спечели изборите за кмет на Ню Йорк. Това събитие предизвика бурна медийна реакция не само в Северна Америка, но и по целия свят. Коментаторите анализират причините за този резултат от изборите и се опитват да разберат неговото въздействие върху политическата ситуация в цялата страна.

Fox News (Ню Йорк, САЩ)

Скритата причина Ню Йорк да е гласувал за социалист – и не е това, което си мислите

Зохран Мамдани стана кмет на Ню Йорк и самопровъзгласилият се социалист ще ръководи най-капиталистическия град в Америка. Някои виждат това като доказателство, че левицата взема превес. Но това всъщност не е така. Мамдани не спечели, защото Ню Йорк внезапно прегърна социализма. Той спечели, защото изрази това, което всеки политик трябва да чуе сега: дълбоко разочарование, че системата вече не се чувства справедлива. Това са същите емоции, които подхранваха възхода на Доналд Тръмп. Тръмп даде глас на американската работническа класа, която се чувстваше забравена от елита.

The New York Times (Ню Йорк, САЩ)

Как кметът Мамдани може да напише следващата глава в историята на Ню Йорк

Посоката, в която се движи Ню Йорк, е особено важна сега, тъй като президентът Тръмп, нарушавайки закона, консолидира властта и погрешно представя най-големите градове в страната като неуправляеми. Мамдани не може да реши икономическото неравенство, което движеше кампанията му. Но той може да постигне напредък. Той може да построи повече жилища. Той може да разшири достъпа до детски градини и добри училища. Той може да направи автобусите и метрото по-бързи. Ако може да изгради по-достъпен град, където нюйоркчани се чувстват толкова сигурни, колкото в началото на 10-те години от новото хилядолетие и където има изобилие от високоплатени работни места, той би могъл да претендира за титлата един от най-великите кметове на града.

The Times (Лондон, Великобритания)

Тръмп и Мамдани са очертали бойни линии – как ще се бият?

34-годишният социалист има остри разногласия с президента на САЩ. Изглежда, че двамата не могат да спрат да говорят един за друг – често за политическа изгода. Мамдани се нарича най-лошият кошмар на президента. Тръмп, от своя страна, редовно нарича Мамдани комунист и „мразещ евреите“. При липсата на официален лидер на опозицията, демократите очакват Мамдани бързо да се превърне в една от най-разпознаваемите фигури в партията им. И за двете страни това е личен въпрос.

Der Spiegel (Хамбург, Германия)

Победителят на изборите Мамдани обявява война на Тръмп

Още преди изборите за кмет на Ню Йорк, президентът на САЩ Доналд Тръмп очевидно се противопоставяше на кандидата на демократите Зохран Мамдани. Само часове след изборите победителят и новоизбран кмет Мамдани отвърна на удара. „В този момент на политическа тъмнина, Ню Йорк ще се превърне в светлина“, заяви Мамдани на предизборното си парти в Бруклин. Той знаеше, че Тръмп гледа речта му и след това се обърна директно към американския президент: „Увеличете звука.“ И това беше истинска декларация за война на Тръмп.

Le Temps (Женева, Швейцария)

Зоран Мамдани: Първият знак за съпротива срещу Доналд Тръмп се появи на изборите в Ню Йорк

Силите на съпротива са активни в цялата страна. Те ще разчитат на победата на Зоран Мамдани, дори без да признават, че са на негова страна. Защото Доналд Тръмп трябва да се изправи пред първите плодове на политиката си: безработица, съкращения на разходите за здравеопазване и социални грижи и вероятно нарастваща инфлация поради прекомерните му тарифи. Неговите експлозивни тактики и платформата MAGA все още привличат публика и облагодетелстват значителна част от избирателите. Но за други последствията от политиката му ще бъдат по-горчиви от очакваното и този дял само ще расте.