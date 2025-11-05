Борисов е категоричен, че корекции в коалиционния бюджет не могат да се правят

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви в кулоарите на парламента, че корекции в предлагания за 2026 г. държавен бюджет не могат да се правят. „Сега правя това, което коалицията иска“, подчерта той и припомни, че последният бюджет на ГЕРБ е бил през 2020 година.

По отношение на критиките на Ивайло Мирчев и Мартин Димитров, че бюджетът е много ляв, лидерът на ГЕРБ отговори, че подобни обвинения те е трябвало да имат към Асен Василев, когато били заедно в сглобката и когато разходите се вдигали и за пенсии, и за заплати, и за всичко останало. Добави, че инерцията от последните четири години е довела до настоящия бюджет.

Борисов добави, че преди 10 дни от ПП-ДБ говорили как нямало пари за младите лекари, как нямало пари за майките, за сестрите, а сега, когато управляващите са намерили пари за всички тях, изведнъж решили, че не е хубаво да се дават пари на цели съсловия.

Попитан за кого води разговори с представители на САЩ и Великобритания за изваждането им списъка „Магнитски“ – дали за Делян Пеевски или за Владислав Горанов, Борисов отговори, че го прави за всички българи, които са попаднали по несправедлив начин в „Магнитски“.

„Смятам, че и Пеевски е попаднал там несправедливо. Убеден съм, че той не е продавал паспорти. Знам всичко по тези санкции, говорил съм с много от партньорските служби. Работи се в момента в посока, че милиарди са излезли от рафинерията и са отишли към Русия“, обясни Борисов.

Той добави и че Христо Иванов и Асен Василев са съдействали с всички средства Пеевски да бъде изваден от списъка „Магнитски“, когато са били заедно в сглобката.

Попитан дали Пеевски го е спрял да стане премиер, Борисов отговори, че това било дело на „Има такъв народ“.

Борисов засегна и изказването на президента Румен Радев, който обяви, че от негово име се събират пари за негова хипотетична партия.

„Получих директни индикации, че олигархията събира пари за проект на Румен Радев. Не разбирам кои са тези хора, които мамят и събират пари за неговата партия. Радев трябва да каже Б, след като е казал А„, настоя Борисов, след което влезе в спор с журналисти, които му обясниха, че Радев никъде не е обявил, че „олигархията“ събира пари за негова партия.