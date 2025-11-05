Камбоджа ще съхранява злато в Китай

Камбоджа ще стане една от първите държави, които ще съхраняват злато в Китай, твърдят запознати с въпроса – ранен напредък в стремежа на Пекин да се развие като глобален център за съхранение на скъпоценния метал. Пном Пен планирал да държи част от златните си резерви в трезор, регистриран в Шанхайската златна борса в зоната под митническия контрол на Шънджън, допълват добре информираните източници. Няколко други страни също са изразили интерес, посочват още те, тъй като обмислят ползите от диверсификацията на резервите си от традиционни центрове като Лондон.

Пекин кипи от желание да стане пазител на златото на други страни в стремежа си да установи глобална финансова система, която е по-малко зависима от щатския долар и западните центрове. Сделката на Пекин с Камбоджа включва съхранение на нови покупки на кюлчета, а не прехвърляне на метал от съществуващите резерви, обясняват пожелалите анонимност източници.

Централните банки в крайна сметка контролират резервите на своите страни. Управителят на Националната банка на Камбоджа заяви през октомври, се обсъждат „няколко места“ за съхранение на националните запаси от жълтия метал, но не пожела да уточни дали Китай е едно от тях.

Камбоджанските централни банкери държат около 54 тона злато, което представлява една четвърт от валутните им резерви от 26 милиарда долара, според последната оценка на Световния съвет по златото.

Засега няма официален коментар на информа;ията от двете страни.

Пекин и Пном Пен поддържат дългогодишни отношения и китайският президент Си Дзинпин посети Камбоджа през тази година. В рамките на водещата му инициатива „Един пояс, един път“, китайски фирми помогнаха за финансирането и изграждането на голяма част от инфраструктурата на кралството от Югоизточна Азия – от ново летище в столицата Пном Пен до скоростни пътища и канали.

Камбоджа често описва близостта си с Китай като „железно приятелство“, връзка, оформена от подкрепата на Пекин по време на ерата на Червените кхмери. Днес Пекин държи една трета от дълга на страната, а двустранната търговия достигна рекордните 15 милиарда долара през 2024 година.

Централните банки по света трупат златни резерви като противодействие на нарастващите геополитически рискове, което имаше съществен принос за скока на цената на благородния метал до рекордно високо ниво през миналия месец. Голяма част от тези кюлчета се съхраняват в утвърдени центрове като Обединеното кралство, Швейцария и Съединените щати.

Китай би искал да бъде добавен към този списък. Но други тенденции биха могли да работят срещу него. Някои централни банки, включително на Индия и Сърбия, прецениха, че съхраняването на злато в чужбина става твърде рисковано и предприеха стъпки за репатриране на кюлчета, за да гарантират, че те са достъпни и под ръка.

В 16.45 ч. българско време на 5 ноември златото за незабавна доставка се търгуваше за 3977.72 щ. долара за тройунция.