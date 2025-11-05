Тръмп се срещна с швейцарски бизнес лидери и нареди нови търговски преговори

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се срещна с ръководители на компании от Швейцария и обяви нови търговски преговори. Частният сектор на европейската държава се включва активно в опитите си да намали митническа ставка, която е по-висока от тази на която и да е друга развита нация.

Тръмп е наложил 39% мито върху стоките от Швейцария, което заплашва да повиши цените за производители на шоколад като Lindt и за часовникари като Swatch Group и Rolex SA.

Швейцарски дипломати също водят преговори с представители на Вашингтон с надеждата да постигнат намаляване на митото. Според Министерството на икономиката в Берн, правителството е било уведомено за инициативата на частния сектор, но не я контролира.

„Това е частна инициатива на швейцарски бизнес лидери, която беше подкрепена от Държавния секретариат по икономически въпроси при подготовката ѝ, но се осъществява независимо от участието на Федералния съвет по този въпрос“, се казва в изявление, изпратено по имейл.

От министерството добавят, че „приветстват ангажираността на засегнатите компании“, но подчертават, че правителството остава отговорно за официалните преговори. Според същото изявление, министърът на икономиката Ги Пармелен е в редовен контакт с американските власти, включително с търговския представител Джеймисън Гриър.

В публикация в социалните мрежи във вторник Тръмп написа: „За мен беше голяма чест току-що да се срещна с високопоставени представители на Швейцария. Обсъдихме много теми, включително – и най-важното – търговията и търговския дисбаланс.“

Той добави, че Гриър ще продължи разговорите с швейцарските лидери.

От Белият дом не отговориха веднага на запитванията кой точно се е срещнал с президента Тръмп.

Швейцарското правителство също отказа коментар, заявявайки, че е в правомощията на бизнес ръководителите да разкрият участието си.

По-рано тази година САЩ се отказаха от плановете да наложат мита върху златни кюлчета от Швейцария, след като идеята шокира световните пазари и заплаши да наруши доставките. В последно време Швейцария предложи да премести част от рафинирането на злато в САЩ, като част от опитите си да посредничи за по-широко търговско споразумение.

В рамките на това усилие водещият швейцарски търговски дипломат Елен Будлигер Артиеда е направила няколко пътувания до Вашингтон през последните седмици.

Президентът на Швейцария Карин Келер-Сутер отказа да даде конкретен срок за приключване на преговорите,

когато беше попитана за напредъка им миналия месец. „В крайна сметка президентът на САЩ решава“, каза тя. „Може би просто е нужно още малко търпение.“

Според митническата служба на страната, чуждестранните продажби към САЩ, без да се включва златото, са били с 43% по-високи през септември в сравнение с август (след сезонна корекция).

Въпреки това Берн намали прогнозата си за икономически растеж за следващата година, отчитайки очаквания ефект от митата.

