Васил Пандов: Протестиращите лекари и сестри отново са измамени, фиксирани със закон заплати е правен абсурд (част 1)

Протестите бяха използвани за безпрецедентно увеличение на болничните бюджети, за сметка на извънболничната помощ, смята Васил Пандов

Бюджетът на Здравната каса беше преправян три пъти за една седмица. Накрая остана вариантът, че възнагражденията на младите лекари ще бъдат индексирани, но при възможност. Принципът на джипката – управляващите ще дават по преценка, година за година. Нещо повече, в приложение към закона бяха фиксирани точните размери на заплатите. Не 150% от средната заплата за страната за лекарите, а 1860 евро, не 125% за сестрите, а 1550 евро. Фиксиране на заплати в закон е правен абсурд.

Освен това болниците не подлежат на санкции, ако не спазят закона за НЗОК, относно възнагражденията на протестиращите лекари и медицински сестри.

А черешката на тортата е обявената от управителя на НЗОК промяна в начина, по който се осигуряват средствата за увеличаване на възнагражденията. Довчера се предвиждаше целеви трансфер на държавни средства, в размер на 260 млн. евро. Сега се разбра, че тези средства от бюджета не са целеви, а се вливат в общия кюп на всяка болница. Тоест могат да бъдат употребени и за други цели – да влязат в цените на клиничните пътеки, например. При липса на санкция, резултатът е такъв.

България е европейски рекордьор по брой на болнични легла на глава от населението. Половината от бюджета на НЗОК отива при болниците.

България е единствената европейска държава, в която лекарите са повече от медицинските сестри.

Когато бизнесът и работодателите не приемат законодателната политика на държавата, те винаги намират начини да реагират адекватно.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ доц. Васил Пандов, депутат от ПП-ДБ и преподавател в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“.

Още от интервюто:

Какви последици може да има бойкотът на Тристранката от страна на работодателите?

Удовлетворени ли бяха исканията на младите лекари и сестри, или те отново бяха измамени?

Как биха могли да бъдат разходвани бюджетните средства, предназначени за увеличаване на възнагражденията на протестиращите лекари и сестри?

Надува ли се балонът на болничната помощ, за сметка на профилактиката и превенцията?

Защо младите медици масово искат да станат общопрактикуващи лекари?

