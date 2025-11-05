От ПП-ДБ пишат „Слаб“ 2 на бюджета и предлагат 30 десни мерки

Пишем на финансовия министър Теменужка Петкова „Слаб“ 2 минус. Искаме бюджета да бъде върнат и ще предложим 30 десни мерки. Това обяви съпредседателят на „Да, България“ и депутат от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ Ивайло Мирчев в кулоарите на парламента. Той бе категоричен, че предлаганият бюджет на държавата за 2026 г. е вреден за България и за него няма нито една положителна оценка.

Добави, че в този бюджет има безумици като въвеждането на софтуер за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО) в рамките на няколко седмици, нещо, което според Мирчев трябва спешно да бъде спряно.

„Става дума за софтуер, който контролира търговските обекти и за чието внедряване във фирмите ще е нужна поне година. Софтуерните фирми не са готови да го направят и той не може да бъде внедрен и за шест месеца. За него се говори от 20 години. Само за включването му в търговските обекти това ще струва 200-300 млн. лева по най-консервативни оценки„, обясни Ивайло Мирчев. Той допусна, че тази мярка може да е сложена и като димка, за да минат останалите промени, но бе категоричен, че това е несериозно. В отговор на въпрос дали е получил информацията за софтуера от BG Elves, Мирчев отговори, че лично той още през 2007 г. е участвал в дискусия в НАП за неговото внедряване.

Той настоя и правителството да обясни откъде са се появили 5 млрд. лв. в бюджета, за които обяви, че някой си играе с държавния бюжет, като си мисли, че това е домашният му портфейл. Мирчев подчерта, че проектобюджетът за 2026 г. трябва да бъде върнат, а не да бъде променян между първо и второто четене, защото подобен тип поправки биха били сравними с това да обясниш на кривата стена, че бояджията ще я изправи.

Ивайло Мирчев обърна внимание, че само преди 7 месеца Министерството на финансите преставило тригодишната бюджетна рамка с параметри, които сега всичките са променени. Ето защо той настоя министър Петкова да обясни какво се е променило за тези 7 месеца в икономическата обстановка.

Мартин Димитров от ПП-ДБ обясни, че неговата парламентарна група настоява „левичарското правителство да спре войната срещу бизнеса и средната класа“. Призова да отпадне увеличаването на данъка върху дивидента, да не се увеличава осигурителната тежест, да отпаднат 5 млрд. лева, които са открили, защото те могат да бъдат харчени за всичко, а реално без тях няма да има нужда да се тегли толкова голям дълг. Освен това от ПП-ДБ искат и преразпределянето през бюджета да се върне на 40 процента, а не да бъде 46 процента, както е заложено в момента. По този повод Димитров обърна внимание, че и при премиера Орешарски положението не е било толкова лошо.

„По-добре да забавим внасянето на бюджета със седмица, отколкото да вкараме държавата в дългова спирала и да си спомняме с носталгия за Жан Виденов„, призна Ивайло Мирчев. Той добави, че не искат съкращения в администрацията, а умно оптимизиране. Даде пример с Украйна, която в момента е номер 3 в света и номер 1 в Европа по отношение на електронното правителство.

По отношение на предстоящата продажба на „Лукойл“ Мирчев настоя в никакъв случай компанията да не бъде одържавяване, а особеният управител да не играе ролята на „Мултигруп“ – т.е. да стои и на входа, и на изхода на компанията.