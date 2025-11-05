РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Почина режисьорът Росен Елезов

Почина режисьорът Росен Елезов

Режисьорът Росен Елезов е починал на 72-годишна възраст, съобщи БНТ.

Българската национална телевизия променя програмата си в памет на Росен Елезов, режисьор на предаването на БНТ „До Европа и напред“ и един от авторите на портретната документална поредица „БНТ представя“, съобщава телевизията на официалния си сайт. 

Тази вечер, 5 ноември, от 21:00 ч. БНТ 1 ще излъчи епизод от предаването „Моят плейлист“ с негово участие. На 8 ноември, събота, от 18:45 ч. по БНТ 2 гледайте документалния му филм „Двамата Габровски“. 

Ръководството и екипът на Българската национална телевизия изказват съболезнования на семейството и близките на Росен Елезов. Панихидата ще се състои на 7 ноември, петък, от 14:30 ч. в храм „Света София“.

