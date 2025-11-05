Еврото не е просто валута, а символ на доверие, стабилност и интеграция, каза Петър Чобанов

Петър Чобанов, подуправител на БНБ, ръководител на управление „Банково“, участва във форума „Дни на еврото в УНСС“, организирани от БНБ и УНСС. Публикуваме изказването му без съкращения:

„Уважаеми проф. Димитров, ректор на УНСС,

Уважаеми колеги, студенти, преподаватели и гости,

За мен е особена чест да ви приветствам днес в моя университет УНСС – университет, който е не само средище на знание, но и място, където се формират бъдещите лидери на българската икономика и финанси. Събираме се в един исторически момент – остават малко над 50 дни до присъединяването на България към еврозоната. Това е стъпка, която ще промени не само финансовата архитектура на страната ни, но и нейното място в Европа. Ще промени финансовата архитектура не толкова заради нови правила, а защото финансовият свят се развива. Очаквам да се разшири финансовата екосистема в България, като наред със стабилния банков сектор да се развият и други нейни компоненти.

Пътят дотук не беше лесен. През последните години България положи значителни усилия, за да изпълни критериите от Маастрихт – за ценова стабилност, устойчиви публични финанси, стабилен валутен курс и дългосрочни лихвени проценти. Влязохме в Европейския банков съюз и в Механизма на обменните курсове (ERM II), което беше ключова предпоставка за днешния успех. Усъвършенствахме надзора върху банковата система, укрепихме институциите и доказахме, че можем да поддържаме финансова дисциплина дори в условията на глобални кризи.

Стратегическата важност на еврото е очевидна. То не е просто валута, а символ на доверие, стабилност и интеграция. С присъединяването си България ще стане част от ядрото на европейската финансова и икономическа архитектура. Това означава:

• по-ниски трансакционни разходи за бизнеса и гражданите;

• по-голяма привлекателност за чуждестранни инвестиции;

• по-добър достъп до финансовите пазари;

• по-висока защита срещу външни шокове.

Ролята на Българската народна банка ще бъде ключова. От наблюдател и участник в подготовката, БНБ ще се превърне в пълноправен член на Евросистемата. Това ще ни даде възможност да участваме в процеса на вземане на решения за паричната политика на еврозоната, да допринасяме със своята експертиза и да защитаваме интересите на българската икономика в рамките на общата европейска рамка.

Разбира се, предизвикателствата не липсват. Еврозоната се сблъсква с редица рискове – геополитическа нестабилност, енергийна зависимост, инфлационни процеси, различия в икономическата структура на отделните държави. За България рисковете включват необходимостта от ускоряване на структурните реформи, повишаване на производителността и справяне с демографските предизвикателства. Те трябва да бъдат адресирани, за да бъде ефективно и пълноценно нашето членство.

Но България има и своите предимства.

• Валутният борд вече близо три десетилетия е доказал, че страната ни може да поддържа финансова дисциплина и стабилност. Очакванията, че ще ги компрометираме не трябва да се сбъдват и до момента не се сбъдват.

• Ниското ниво на държавен дълг ни дава гъвкавост и устойчивост.

• Членството ни в ЕС и интеграцията на българския бизнес в европейските вериги на производство и предлагане са естествена основа за плавен преход към еврото. Сега е моментът да увеличим своята роля в тези вериги.

• Гъвкавата и адаптивна работна сила, както и стратегическото ни географско положение, са фактори, които могат да превърнат България в още по-привлекателна дестинация за инвестиции и стратегически партньорства, за да влияем на икономическите процеси.

Нашата задача оттук нататък е да използваме тези предимства, да минимизираме рисковете и да бъдем активен, отговорен и конструктивен член на еврозоната. Успехът ни ще зависи от това доколко ще можем да съчетаем националните си интереси с общите цели на паричния съюз.

Убеден съм, че с общи усилия – на институциите, на бизнеса, на академичната общност и на гражданите – България ще се утвърди като силен участник в процеса на вземане на решения и може да извлече максимални ползи от членството си в еврозоната.

Нека заедно превърнем този исторически момент в устойчив процес на развитие.

Благодаря ви за вниманието.“