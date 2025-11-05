РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Всеки трети българин живее в населено място без аптека, алармират от Института за пазарна икономика

занеси здраве

От „Института за пазарна икономика“ алармират, че у нас всеки трети българин живее в населено място без аптека – по-конкретно става въпрос за 1.9 млн. души, които нямат достъп до лекарства там, където живеят. В същото време 2.6% от БВП (или около 4.7 млрд. лева) отиват за лекарства, основно от джоба на пациентите, уточняват икономистите от Института.

Това е причината те да създадат кампанията „Занеси здраве“ – за по-добър достъп до лекарства в малките населени места. В нейните рамки те предлагат конкретни мерки за решаването на проблема:

– Разрешаване на онлайн доставки на лекарства с рецепта до адрес. Според ИПИ за това са налице всички предпоставки – наличие на електронни рецепти, добре развита куриерска мрежа и лесно установяване на личните данни на лицата, на които са изписани лекарствата. Според ИПИ подобен подход ще направи ненужно навсякъде да има физическа аптека.

– Създаване на законова рамка за уреждане на възможността мобилни аптеки да осигуряват лекарства. Според ИПИ в момента има такива мобилни аптеки, но тяхната дейност не е законово регулирана.

– Аптеките да могат да отварят филиали, ръководени от помощник-фармацевт, свободен да продава лекарства с рецепта. От ИПИ уточняват, че филиалите могат да бъдат контролирани от един магистър-фармацевт, без да се изисква неговото присъствие.

– Премахване на излишни процедури и регулации, които лесно се заобикалят и не решават проблеми. По-конкретно от ИПИ изброяват четири неща, които трябва да отпаднат:

1. Отпадане на изискването за минимална площ на приемното помещение – това би разширило набора от възможни локации в малките населени места;

2. Отпадане на ограничението едно лице да може да отвори най-много четири аптеки – подобна мярка пречи на лица с успешен опит в аптечния бизнес и вече отворени четири аптеки да навлязат и в малките населени места;

3. Отпадане на таксата за молба за откриване на аптека в населено място, в което няма такава.

4. Отпадане на изискването автоматите за лекарствени продукти да се намират на територията на аптека – това изискване е безсмислено, защото не решава проблема с достъпа до лекарства в населени места, в които няма аптека. Автоматите следва да са разположени на удобно за потребителите място с денонощен достъп, в което и да е населено място по избор на собствениците на аптеки.

В заключение от ИПИ отбелязват, че приемането на предлаганите от тях мерки ще доведе до разширяване на достъпа на населението до лекарства и медицински изделия и ще прекрати необходимостта държавата да се намесва на пазара чрез субсидии.

