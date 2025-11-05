С високоскоростна жп линия пътуването от София до Атина ще отнеме 6 часа, според план на ЕК

В новия план на Европейската комисия за действие за високоскоростния железопътен транспорт се определят стъпките за подобряване на трансграничното пътуване с влак и пътуването с влак на дълги разстояния в цяла Европа. Тя ще осигури на пътниците по-бързи връзки, по-лесни възможности за резервация и по-достъпни цени.

Чрез завършването на ключови железопътни връзки между големите градове пътниците ще имат реална алтернатива на полетите на къси разстояния и пътуванията с автомобил на дълги разстояния. Планът предвижда пътниците да могат да пътуват от Берлин до Копенхаген за четири часа вместо за седем, а от Мадрид до Лисабон само за три часа.

По-свързаната мрежа означава и по-голяма конкуренция.

Успоредно с това предложенията на Комисията относно издаването на билети и правата на пътниците, планирани за началото на 2026 г., ще допринесат за превръщането на високоскоростния железопътен транспорт в лесен, очевиден и привлекателен избор за пътниците.

Финализирането на високоскоростната жп мрежа на ЕС ще намали значително времето за пътуване.

Това ще бъде от полза не само за големите центрове, но и за градовете между тези дестинации и околните региони.

Например, в Централна Европа времето за пътуване от Берлин до Виена през Прага ще бъде намалено от повече от 8 часа на 4 часа и 30 минути. В Югоизточна Европа времето за пътуване между София и Атина ще отнеме 6 ч. вместо 13 ч.40 ч., докато Будапеща ще бъде свързана с Букурещ за 6 ч.15 ч. вместо в 15 ч. сега.

На югозапад времето за пътуване между Мадрид и Лисабон ще бъде намалено от 9 часа на приблизително 3 часа, а пътуванията между Мадрид и Париж от 9 часа до 6 часа.

На север времето за пътуване между Копенхаген и Берлин ще бъде намалено от 7 на 4 часа. И накрая, на юг времето за пътуване между Мюнхен и Рим ще намалее от 9,30 ч. на 6,00 ч.

Какви са ползите за бизнеса?

Комисията разглежда високоскоростния железопътен транспорт като стратегическа инвестиция в дългосрочната конкурентоспособност на Европа. По-добрите и по-бързи железопътни връзки улесняват растежа на предприятията отвъд националните граници. Високоскоростните връзки между големите градове намаляват времето за пътуване и подобряват достъпа до доставчици, клиенти и работници. Това подкрепя трансграничното сътрудничество, помага на предприятията да се разрастват и повишава регионалната конкурентоспособност.

Както се подчертава в доклада Letta, пропуските в инфраструктурата продължават да бъдат основна пречка пред един наистина интегриран единен пазар.

Как ще бъдат финансирани инвестициите във високоскоростната железопътна мрежа?

Изграждането и модернизирането на високоскоростна железопътна инфраструктура изисква значителни дългосрочни инвестиции. Оценките сочат, че завършването на планираната високоскоростна мрежа TEN-T до 2040 г. ще струва около 345 милиарда евро, докато една по-амбициозна мрежа, работеща при много високи скорости (доста над 250 км/ч), би могла да струва до 546 милиарда евро до 2050 година.

Публичното финансиране само по себе си няма да бъде достатъчно, за да отговори на значителните нужди от инвестиции. Въпреки това ще бъде необходимо финансиране от ЕС, за да се използва финансиране от други публични и частни източници. По-специално развитието на високоскоростната железопътна мрежа ще изисква частни инвестиции и заеми и гаранции от финансови институции като Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и националните насърчителни банки и институции (ННБИ).

Еврокомисията ще разработи стратегия за финансиране и ще започне стратегически диалог с държавите членки, финансовите институции и други ключови заинтересовани страни за преодоляване на недостига на инвестиции. В „Сделка за високоскоростния железопътен транспорт“, която ще бъде договорена през 2026 г., ще бъдат определени съвместни ангажименти за мобилизиране на ресурси сред всички тези участници.

Вече има примери за високоскоростни железопътни проекти, финансирани чрез смесено финансиране. В Италия въвеждането на гаранции за изпълнение, подкрепени от InvestEU и Механизма за възстановяване и устойчивост, изигра важна роля за осигуряването на финансирането на високоскоростната железопътна връзка Палермо – Катания. Португалия също се възползва от този смесен подход, като високоскоростният проект Лисабон-Порто получи безвъзмездни средства по Механизма за свързване на Европа (МСЕ) и заем от ЕИБ, подкрепен от гаранцията InvestEU.