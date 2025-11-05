Денят по диагонал – 5 ноември 2025 г.

Заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, насрочено за днес, не се състоя, след като работодателските организации отказаха да участват. Причината за бойкота е несъгласие с параметрите на проектобюджета на държавата за 2026 година. Работодателските организации заявиха, че не са били равнопоставени в диалога, че проектът е внесен в последния момент и че предвижда „безразсъдно разширяване на разходите“.

Европейската комисия е взела решение да удържи 215 млн. евро от второто плащане към България по Плана за възстановяване и устойчивост. Страната ни все пак ще получи 439 милиона евро от общо предвидената сума. Причината за частичното спиране на средствата е неизпълнението на ключов етап, свързан с реформата на Комисията за противодействие на корупцията. Този показател е сред основните структурни изисквания, които България пое при одобряването на Плана.

„БСП е доволна от този бюджет. Смятаме, че вървим в правилната посока“, каза Драгомир Стойнев, председател на ПГ на „БСП-Обединена левица“. През последните дни водещите лица на БСП се надпреварват да правят бодри изявления, от които излиза, че България е цъфнала и вързала, всичко върви по мед и масло, разбира се, най-вече благодарение на БСП. В момента поводът за еуфория е проектът за бюджет 2026, всъщност догадките за него, тъй като самият проект до вчера не бе видял бял свят.

Вносителите от МЕЧ предлагаха парламентът да приеме проект на решение за задължаване на Министерски съвет да изготви и предложи за гласуване в Народното събрание проект за инвестиционен разход за придобиване на „Лукойл Нефтофим Бургас“ АД и „Лукойл – България“ ЕООД от българската държава. В предложението на МЕЧ бе заложено и да се започнат преговори със собствениците на двете дружества – с „Лукойл Нефтофим Бургас“ АД и с „Лукойл – България“ ЕООД.

Пишем на финансовия министър Теменужка Петкова „Слаб“ 2 минус. Искаме бюджета да бъде върнат и ще предложим 30 десни мерки. Това обяви съпредседателят на „Да, България“ и депутат от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ Ивайло Мирчев в кулоарите на парламента. Той бе категоричен, че предлаганият бюджет на държавата за 2026 г. е вреден за България и за него няма нито една положителна оценка.

Бюджетът на Здравната каса беше преправян три пъти за една седмица. Накрая остана вариантът, че възнагражденията на младите лекари ще бъдат индексирани, но при възможност. Принципът на джипката – управляващите ще дават по преценка, година за година. Нещо повече, в приложение към закона бяха фиксирани точните размери на заплатите. Не 150% от средната заплата за страната за лекарите, а 1860 евро, не 125% за сестрите, а 1550 евро. Фиксиране на заплати в закон е правен абсурд.