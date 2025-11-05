РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

България се позиционира като целогодишна дестинация на WTM Лондон 2025

WTM Лондон 2025

С рекордната площ от 399 кв. м на българския щанд и модерните дигитални решения  привлякоха вниманието на международните гости в най-влиятелното световно събитие за пътувания и туризъм WTM Лондон 2025. Това е най-големият досега национален щанд по време на изложението.

С впечатляваща експозиция, интерактивни технологии и наситена бизнес програма, страната ни демонстрира потенциала си да се утвърди като предпочитана целогодишна туристическа дестинация. Българският щанд представя разнообразния туристически продукт на страната.

“Туризмът е особен вид икономика, която освен да носи приходи на държавата и да бъде развивана, е и секторът, който представя страната ни пред света, оформя възгледите за нея, създава усещането за България”. Това отбеляза министърът на туризма Мирослав Боршош, който води българската делегация в Лондон.

Участието на България на WTM Лондон 2025 е не просто реклама, а

дългосрочна инвестиция в международния имидж и конкурентоспособността на страната.

В първия ден на изложението общо 30 български туристически фирми, сдружения и общини стартираха срещи с чуждестранни туроператори и инвеститори. През следващите дни програмата включва още редица B2B сесии, презентации и тематични събития, с цел да се утвърди мястото на България като сигурна и предпочитана дестинация за международни туристи през цялата година.

На специално събитие “Exploring Culture, History and Heritage in Travel: Bettany Hughes in conversation with Wanderlust” по време на WTM на 5 ноември проф. Бетани Хюс ще говори за България и ще представи части от епизоди на предаването й, заснети в страната.

betani hyus bettany hughes.bh

В рамките на изложението Мирослав Боршош участва в среща на министрите организирана от Световния съвет за пътувания и туризъм, WTTC и UN Tourism, на която фокусът беше поставен върху развитието на новите технологии, сигурността на дестинациите и възможностите за устойчиви инвестиции.

По-късно

министър Боршош проведе срещи с ръководството на едни от най-големите туроператори във Великобритания

TUI Group и Jet2holidays, както и технологичната компания  Amadeus, която предоставя решения за резервации и управление както на фирми, така и на други лица в туристическата индустрия. Amadeus е ключов технологичен партньор на TUI.

“България влиза в светлината на прожекторите със силата на своето културно наследство и природно разнообразие. Но това, което истински ни отличава, е нашият потенциал – да създаваме преживявания, да отваряме нови хоризонти и да посрещаме света със сърце ”, подчерта министър Мирослав Боршош.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Подкрепяте ли идеята за отпадане на почивните понеделници, когато официалният празник се пада в почивен ден?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени