България се позиционира като целогодишна дестинация на WTM Лондон 2025

С рекордната площ от 399 кв. м на българския щанд и модерните дигитални решения привлякоха вниманието на международните гости в най-влиятелното световно събитие за пътувания и туризъм WTM Лондон 2025. Това е най-големият досега национален щанд по време на изложението.

С впечатляваща експозиция, интерактивни технологии и наситена бизнес програма, страната ни демонстрира потенциала си да се утвърди като предпочитана целогодишна туристическа дестинация. Българският щанд представя разнообразния туристически продукт на страната.

“Туризмът е особен вид икономика, която освен да носи приходи на държавата и да бъде развивана, е и секторът, който представя страната ни пред света, оформя възгледите за нея, създава усещането за България”. Това отбеляза министърът на туризма Мирослав Боршош, който води българската делегация в Лондон.

Участието на България на WTM Лондон 2025 е не просто реклама, а

дългосрочна инвестиция в международния имидж и конкурентоспособността на страната.

В първия ден на изложението общо 30 български туристически фирми, сдружения и общини стартираха срещи с чуждестранни туроператори и инвеститори. През следващите дни програмата включва още редица B2B сесии, презентации и тематични събития, с цел да се утвърди мястото на България като сигурна и предпочитана дестинация за международни туристи през цялата година.

На специално събитие “Exploring Culture, History and Heritage in Travel: Bettany Hughes in conversation with Wanderlust” по време на WTM на 5 ноември проф. Бетани Хюс ще говори за България и ще представи части от епизоди на предаването й, заснети в страната.

В рамките на изложението Мирослав Боршош участва в среща на министрите организирана от Световния съвет за пътувания и туризъм, WTTC и UN Tourism, на която фокусът беше поставен върху развитието на новите технологии, сигурността на дестинациите и възможностите за устойчиви инвестиции.

По-късно

министър Боршош проведе срещи с ръководството на едни от най-големите туроператори във Великобритания

TUI Group и Jet2holidays, както и технологичната компания Amadeus, която предоставя решения за резервации и управление както на фирми, така и на други лица в туристическата индустрия. Amadeus е ключов технологичен партньор на TUI.

“България влиза в светлината на прожекторите със силата на своето културно наследство и природно разнообразие. Но това, което истински ни отличава, е нашият потенциал – да създаваме преживявания, да отваряме нови хоризонти и да посрещаме света със сърце ”, подчерта министър Мирослав Боршош.