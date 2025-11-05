Зимна промоция на ЗАД „Армеец“ с 20% отстъпка на имуществени застраховки

Застрахователно акционерно дружество „Армеец“ предлага на своите клиенти 20% отстъпка от редовните цени на имуществените застраховки „Защитена фамилия“ и „Защитено имущество“, като преференциалните условия са валидни през цялата зима – от 1 ноември т.г. до края на месец февруари 2026 г.

През периода на промоцията, от ноември 2025 до края на февруари 2026 г., минималната премия по полица „ Защитена фамилия” е 18 лв./9,20 евро, като покрива щети на жилището до 15 000 лв./7 669,38 евро и на движимото имущество до 3 000 лв./1533,88 евро срещу рисковете пожар, природни бедствия (без земетресение), ВиК аварии, късо съединение, вандализъм и други. Обезщетения се изплащат до размера на определения в полицата лимит. Посочените суми са минималните, а застраховката може да бъде сключена при значително по-високи лимити, както и да се добавят нови рискове към полицата – земетресение, кражба чрез взлом и кражба с техническо средство, гражданска отговорност, злополука на членове на семейството и др. Също така не се прилага задължително самоучастие на застрахования във всяка щета.

Процедурата при сключване на застраховката е максимално улеснена за клиента – не се изисква първоначален оглед на дома и документи за собственост, а при застраховане на вещи срещу „Кражба чрез взлом и кражба с техническо средство” до 14 000 лв./7 158,09 евро не се налага те да се описват.

При застраховка „Защитено имущество” минималната застрахователна премия е 30 лв./15,34 евро. И при тази имуществена полица няма задължително самоучастие от страна на застрахования във всяка щета, като бизнес клиентите имат възможност за избор на различни покрития в застраховката си.

Например, ако компания желае да застрахова собствена офис сграда в град София със застрахователна сума 200 000 лв./102 258,38 евро за рисковете пожар, природни бедствия (без земетресение), авари на ВиК, късо съединение, токов удар и вандализъм – премията с включена 20% отстъпка възлиза на 89,76 лв./45,89 евро, а с включен риск от земетресение – 201,76 лв./103,16 евро.

Освен атрактивната отстъпка от 20% по зимната промоция, клиентите на дружеството могат да ползват и други намаления от действащата тарифа на застраховка „Защитено имущество” – за нов клиент на компанията, в полза на кредитна институция, за еднократно плащане на премията, при липса на щети за предходни години, при наличие на добра пожароизвестителна инсталация, при комплексно застраховане на различни видове интереси и др., като максималните отстъпки могат да достигнат до 50% от редовните тарифи.

Пълните условия на двете застрахователни полици „Защитена фамилия“ и „Защитено имущество“ са публикувани на официалния сайт на ЗАД „Армеец“ – www.armeec.bg.