На 17 ноември БНБ ще проведе аукцион за продажба на облигации за 300 млн. лева

На 17 ноември Българската народна банка ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност седем години (2556-дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия № BG 20 400 25 210/29.01.2025 г. с падеж 29 януари 2032 г., съобщиха от централната банка.

Условията са определени от Министерството на финансите. Номиналната стойност на предложеното количество дългови книжа е 300 000 000 лева при 3.25 % годишен лихвен процент.

Датата на плащане е 19 ноември.

Първичните дилъри могат да участват в аукциона със състезателни поръчки, както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти.

Първичните дилъри могат да участват в аукциона и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава членка или в трета страна.

В съобщението се уточнява, че максималното количество държавни ценни книжа (ДЦК), което един участник може да придобие със състезателни поръчки е в размер на 50 на сто от предназначеното за продажба чрез състезателни поръчки количество.

Съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 на сто към 50 на сто от общото предложено количество.

Участниците в аукциона трябва да имат предвид и това, че Министерството на финансите си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното, става ясно от съощението.

Припомняме, че на 27 януари Министерството на финансите пусна в обращение тази емисия BG 20 400 25 210.