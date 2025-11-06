РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Volkswagen разработва собствен AI чип в Китай за автономни функции

Автомобилният гигант Volkswagen разработва собствен чип с изкуствен интелект за усъвършенствани функции при шофиране в Китай в опит да засили позициите си на най-големия автомобилен пазар в света.

Германският концерн създава първия си вътрешно разработен чип чрез съвместно предприятие между софтуерното си подразделение Cariad и китайската Horizon Robotics. Очаква се доставките да започнат след три до пет години.

„Като създаваме системата върху чип (SoC) в Китай поемаме контрол върху ключова технология за бъдещето на интелигентното шофиране“, заяви главният изпълнителен директор Оливер Блуме.

Проектът е част от стратегията на VW за локализиране на разработките в Китай и пускането на около 30 електрически модела през следващите пет години. Компанията цели и по-голяма технологична независимост след кризата с недостига на чипове и напрежението между САЩ и Китай.

Макар Volkswagen да държи над 20% пазарен дял при колите с двигатели с вътрешно горене, той изостава в сегмента на електромобилите, където китайските производители вече контролират близо 70% от пазара.

От 2022 г. VW е инвестирал близо 4 млрд. евро в Китай, включително 2.4 млрд. евро в Horizon Robotics и 700 млн. долара за 5% дял в Xpeng, с която разработва нови модели с интегрирани AI чипове.

Новият чип на Volkswagen ще подобри изчислителната мощ и реакциите в реално време на автомобилите, като повиши безопасността и интелигентните функции при шофиране. Разработката се оценява на над 200 млн. долара.

