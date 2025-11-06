Асен Василев определи проектобюджета като рекет спрямо гражданите и бизнеса

„Нито едно правителство до момента не си е позволявало такъв рекет и удар върху българските граждани.“ Това заяви председателят на „Продължаваме промяната“ и депутат от ПП–ДБ Асен Василев на пресконференция в парламента, коментирайки проектобюджета за 2026 година.

Според него заложените приходи са нереалистично завишени – планираните 51,4 млрд. евро представляват ръст от 20% спрямо 2025 година, което не съответства на прогнозите за около 3% икономически растеж и сходна инфлация. „20% повече приходи при тези макропоказатели изисква доза наглост“, каза Василев.

Той посочи, че правителството предвижда увеличение на осигурителните вноски с 2%, повишаване на данъка върху дивидента и скок на максималния осигурителен доход с 470 лева – значително над предишните разчети на Министерството на финансите. По думите му, това означава допълнително около 600 лева месечна тежест за фирмите и техните служители. „Фирмите няма да вдигнат заплатите. Това ще доведе до декапитализация на предприятията и спад на инвестициите“, предупреди той.

Василев припомни, че приходите в бюджета за 2025 година вече изостават с около 3,2 млрд. евро, включително 1,4 млрд. по-малко данъчни постъпления. „Шансът да получим третото плащане по Плана за възстановяване е почти нулев“, отбеляза още той.

Съпредседателят на парламентарната група на ПП-ДБ Николай Денков също каза, че подобна фискална политика ще отблъсне инвеститорите. „С този бюджет правителството иска да изгони бизнеса от България“, смята той.

В края на брифинга Асен Василев отхвърли като „лъжа“ твърдението на Бойко Борисов, че ПП–ДБ са обсъждали с него начини санкциите срещу лидера на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски да бъдат отменени. Той счита това за опит за отклоняване на общественото внимание от бюджетните политики.