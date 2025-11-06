Парламентарната енергийна комисия отхвърли ветото върху закона за контрол на сделки с „Лукойл“

Комисията по енергетика в Народното събрание отхвърли ветото на президента Румен Радев върху промените в Закона за насърчаване на инвестициите. С 12 гласа „за“ и пет „против“ депутатите повторно подкрепиха текстовете, които въвеждат засилен държавен контрол върху евентуални сделки за продажба на активи на бургаската рафинерия „Лукойл“.

Промените изискват разпоредителни сделки с недвижими имоти, движими вещи, както и с дялове и акции на четири дружества, контролирани от „Лукойл“, да се осъществяват само след решение на Министерския съвет, като условие за това е наличието на положително становище на ДАНС.

Президентът върна закона с аргумента, че така Министерският съвет се поставя в зависимост от ДАНС, което според него е в противоречие с Конституцията. Той напомни, че вече съществува цялостна процедура за скрининг на чуждестранни инвестиции, в която участват и други институции, включително Държавна агенция „Разузнаване“. Според държавния глава допълнителните изисквания, насочени конкретно към „Лукойл“, противоречат на европейските правила и принципите за еднакво третиране.

След решението на комисията предстои окончателно гласуване на ветото в пленарната зала.