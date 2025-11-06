Пеевски твърди, че е получавал предложения за съюз срещу Борисов

Лидерът на „ДПС–Ново начало“ Делян Пеевски заяви пред журналисти в парламента, че по време на т.нар. сглобка представители на „Продължаваме промяната – Демократична България“ са му предлагали политически съюз срещу лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. По негови думи, Кирил Петков, Асен Василев и Христо Иванов са се опитали да го убедят да се включи в план за „пенсиониране“ на Борисов с мотив, че така може да бъде „прехванат“ неговият електорат.

Пеевски твърди, че в рамките на този разговор му е било казано и че ПП–ДБ разполагат с контакти, чрез които могат да съдействат за отпадане на международните санкции срещу него. „Казаха: имаме голямо желание да работим с теб, не понасяме Борисов. Искаме съюз с теб срещу Борисов“, разказа председателят на ДПС-НН. И добави, че им е отказал и след срещата е информирал Борисов за разговора.

Той подчерта, че не е искал и не е приемал съдействие за обжалването на санкциите по закона „Магнитски“. И допълни, че процесът тече по съдебен ред, а след приключването на американската процедура очаква и британските санкции да отпаднат.

В същото време депутатът обяви, че подкрепя проектобюджета за 2026 година, като аргументира позицията си с включените в него увеличения на доходите в сектора „Сигурност“ и капиталовата програма за общините. Йордан Цонев също потвърди позицията на формацията и отбеляза, че увеличаването на осигурителната тежест е необходимо за стабилността на пенсионната система.