Цените на алуминия достигат нови върхове от месец май 2022 г.

Фючърсите на алуминия надминаха 2900 долара за тон в началото на ноември, ниво, което не са достигали от май 2022 година. Опасенията за доставките, включително очакванията за забавяне на растежа на производството в Китай, движат растежа на цените. Някои анализатори обаче смятат, че цените няма да останат на сегашните нива без по-нататъшно намаляване на производството на алуминий в Китай и Русия.

Тримесечните фючърси на алуминия на Лондонската метална борса (LME) се повишиха с 0.6% на 3 ноември, достигайки над 2900 долара за тон. Цените за кратко достигнаха това ниво в края на октомври, но до края на търговията се бяха коригирали до 2880 долара за тон. Последният път, когато алуминият се търгуваше над 2900 долара за тон на Лондонската метална борса, беше през месец май 2022 година.

Цените на алуминия на Лондонската метална борса се увеличиха с 13.7% от края на 2024 г. до 3 ноември.

Аналитичната фирма BigMint

отдава покачването на цените на алуминия на продължаващите опасения за доставките.

По-конкретно, американската компания Century Aluminum обяви решението си да намали производството на метал в исландския си завод за преработка на метал с две трети поради електрическа повреда. Alcoa също обяви затварянето на своята рафинерия за алуминиев оксид Kwinana в Австралия. Преди това имаше прекъсвания в доставките на алуминий от завода Novelis в САЩ, основен доставчик на алуминий за автомобилната индустрия.

BigMint също така продължава, че опасенията за недостиг на световния пазар в близко бъдеще се подхранват от факта, че Китай, най-големият производител на алуминий в света, може да надхвърли установения си производствен таван от 45 милиона тона през 2025 година. Това няма да остави място за увеличаване на производството в страната през 2026 година. От BigMint отбелязват, че китайските власти вече са обявили забавяне на растежа на производството на цветни метали за 2025-2026 г. от 5% на 1.5 на сто.

Според Международния институт по алуминий (IAI),

световното производство на първичен алуминий през септември 2025 г. е намаляло с 3% на месечна база

до 6.08 милиона тона. На годишна база цифрата представлява спад от приблизително 0.9 на сто. В Китай производството до август също е спаднало с приблизително 3% до 3.64 милиона тона, надвишавайки нивото от септември 2024 г. с 1.2 на сто. В Европа, включително Русия, производството на първичен алуминий е намаляло с 2.7% на месечна база през септември, достигайки 584 000 тона, което представлява увеличение с 0.17% в сравнение със септември миналата година.

Според BigMint, Китай е увеличил вноса на необработен алуминий и алуминиеви изделия с 35.4% на годишна база през септември, достигайки 360 000 тона.

Според анализатори,

покупките за първите девет месеца на годината са се увеличили с 5.7% на годишна база

до 3.01 милиона тона, което отразява силното вътрешно търсене.

От BigMint очакват цените на алуминия да бъдат подкрепени в краткосрочен план от намаляване на световното предлагане на фона на стабилно търсене. Редица други анализатори обаче вече прогнозират корекция. Според оценките на Goldman Sachs, публикувани на платформата Aegis, цените на алуминия ще започнат да намаляват през 2026 г. с нарастването на излишното предлагане. До края на четвъртото тримесечие на 2026 г. банката очаква цените на LME да паднат до 2350 долара за тон.

Извън Китай е останал излишък от приблизително 1 милион тона, докато в Китай е наблюдаван дефицит от приблизително 1.1 милиона тона, което поддържа силен интерес към вноса, отбелязват анализатори.