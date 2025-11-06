Васил Пандов: Бюджетът на Здравната каса е проява на геноцид към населението (част 2)

Публичните болници трябва да гарантират свободен достъп и нулево заплащане, смята Васил Пандов

У нас вече няма здравно заведение, което не иска доплащане, дори когато Здравната каса покрива разходите. Става въпрос за безконтролно вземане на пари от пациентите. Има скандални случаи дори с деца. Управляващите отхвърлят всички предложения за контрол.

Според ПП-ДБ думата, с която могат да бъдат удовлетворени исканията на младите лекари и медицинските сестри не е 260 млн. евро, а 260 млн. лв. – два пъти по-малка от вписаната в бюджета на НЗОК. Сумата от 260 млн. евро не се отпуска за решаване на реалните проблеми, а за наливане в определени болници. Феодализмът в нашата здравна система продължава да се разраства. Съотношението в заплащането между лекари надминава 1:20. Колапсът е неминуем.

Бюджетът на НЗОК нараства с 14%, което е 1,9 млрд. лв. От тях болниците ще получат веднъж 600 млн. лв. за увеличение на пътеките и втори път още 500 млн. лв. уж за възнаграждения, но всъщност ще се влеят в общите бюджети на болниците. Иначе казано, благодарение на протестите на младите лекари и сестрите, болниците удвоиха своите бюджети с 1,1 млрд. лв., което е ръст от 27%. Докато ръстът на средства за извънболнична помощ е 6,7%.

В държавите с най-ниска смъртност съотношението на финансиране между извънболнична и болнична помощ е 4:1. У нас пирамидата е обърната.

Ако може да се говори за философия в проектобюджета за 2026 г., тя е, че се защитават интересите на болничните милионери, за сметка на младите лекари и медицинските сестри. Това води до медицински геноцид на населението.

Спрямо всички протестиращи правителството използва изпитаната тактика на изтощението.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ доц. Васил Пандов, депутат от ПП-ДБ и преподавател в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“.

