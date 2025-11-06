Ограничения за космически изстрелвания в САЩ заради спиране работата на правителството

САЩ налагат ограничения за космически изстрелвания поради спиране на работата на правителството, което е в сила от 1 октомври. Това беше обявено от администратора на Федералната авиационна администрация (FAA) на САЩ Брайън Бедфорд, според CBS News.

От 7 ноември Федералната агенция ще намали и въздушния трафик с 10% на 40 летища в цялата страна поради недостиг на авиодиспечери. Агенцията не уточни продължителността на ограниченията. Според Associated Press мерките могат да засегнат хиляди полети в САЩ.

Най-дългото спиране на работата в историята на САЩ предизвика криза в авиационната индустрия.

Приблизително 13 000 авиодиспечери и 50 000 служители по сигурността на летищата работят без заплащане, което води до нарастващ брой отсъстващи. Ситуацията доведе до часове закъснения на полети.

Министърът на транспорта Шон Дъфи предложи пълно затваряне на въздушното пространство на САЩ.