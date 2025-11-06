РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Потребителите ще могат да прекратяват мобилни договори без неустойка при индексация на цените

Парламентът окончателно прие промени в Закона за електронните съобщения, които въвеждат изискванията на европейския Акт за цифровите услуги и засилват защитата на потребителите. С измененията се дава право на абонатите на мобилни услуги да прекратяват срочни договори без неустойка, когато операторът промени условията по тях, включително при индексация на цената.

Отказът може да бъде направен до два месеца след уведомлението от оператора. Договорът се счита за прекратен от датата на получаване на уведомлението от мобилната компания.
„Това поставя операторите в по-силен конкурентен режим“, коментира Мартин Димитров от ПП–ДБ.

С промените Комисията за регулиране на съобщенията става национален координатор по цифровите услуги. Тя ще упражнява надзор върху доставчиците на посреднически услуги и ще има право да изисква информация от тях, като фирмите ще могат да обозначават коя част от предоставените данни представлява търговска тайна.

