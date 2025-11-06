Qatari Diar инвестира 29.7 млрд. долара в мащабен проект на египетското крайбрежие

Звеното за недвижими имоти на държавния инвестиционен фонд на Катар – Qatari Diar, ще подпише споразумение за партньорство за реализиране на проект на египетското средиземноморско крайбрежие с инвестиции на стойност 29.7 милиарда долара, съобщи за „Ройтерс“ източник, запознат с въпроса.

Споразумението с египетската Агенция за ново градско развитие включва плащане от 3.5 милиарда долара за земята и допълнителна инвестиция на стойност 26.2 милиарда долара за изграждането на проекта, който ще обхваща площ от 4900 акра по протежение на 7.2 километра крайбрежие.