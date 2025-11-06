РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Qatari Diar инвестира 29.7 млрд. долара в мащабен проект на египетското крайбрежие

Qatari Diar инвестира 29.7 млрд. долара в мащабен проект на египетското крайбрежие

Звеното за недвижими имоти на държавния инвестиционен фонд на Катар – Qatari Diar, ще подпише споразумение за партньорство за реализиране на проект на египетското средиземноморско крайбрежие с инвестиции на стойност 29.7 милиарда долара, съобщи за „Ройтерс“ източник, запознат с въпроса.

Qatari Diar инвестира 29.7 млрд. долара в мащабен проект на египетското крайбрежие
Qatari Diar инвестира 29.7 млрд. долара в мащабен проект на египетското крайбрежие

Споразумението с египетската Агенция за ново градско развитие включва плащане от 3.5 милиарда долара за земята и допълнителна инвестиция на стойност 26.2 милиарда долара за изграждането на проекта, който ще обхваща площ от 4900 акра по протежение на 7.2 километра крайбрежие.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Ще бъде ли увеличен данъкът върху дивидента от 5 на 10 процента?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени