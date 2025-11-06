ДСБ искат изслушване на здравния министър заради казуса с Националната детска болница

Заданието за проектиране на Националната детска болница може да бъде достъпно след откриване на процедура по ЗОП, посочи директорът на Здравната инвестиционна компания

Информацията какво съдържа заданието за проектиране на Националната детска болница може да бъде достъпна след откриване на процедура по Закона за обществените поръчки.

Такава процедура все още не е открита, обясни директорът на Здравната инвестиционна компания Десислава Малинова.

По-рано от Обществения съвет за детска болница подадоха колективна оставка и посочиха като повод отказания достъп до заданието за проектиране. Малинова посочи, че проектирането на сградата ще бъде съобразено с докладите на фирмите-консултанти по проекта.

„Бъдещата сграда ще бъде проектирана изцяло върху заданията, които са изготвени – трите доклада на АЙДОМ. Няма промяна в леглата, няма промяна в структурата, няма промяна във функционалността, с изключение на добавената възможност за обслужване по въздуха за децата“, каза Малинова.

От Министерството на здравеопазването обявиха, че оставките на членовете на Обществения съвет са приети. Все още не е ясно дали ще бъдат избрани нови членове за този орган.

Междувременно от ДСБ внесоха искане за изслушване на министъра на здравеопазването Силви Кирилов във връзка с оставката на Обществения съвет за изграждане на Националната детска болница.

„За нас това е притеснително, защото Общественият съвет даваше гаранция за прозрачност на процеса, а с оставката го делегитимира“, посочи депутатът Йордан Иванов:

„Общественият съвет направи много прозрачно и явно волеизявление за това, че от тях е била скрита техническата документация за обществената поръчка за изграждане на Национална детска болница, тоест министерството е крило от Обществения съвет документация. И след това те си подават оставката. И по необясними причини министърът на здравеопазването вместо да се извини, я приема. И ако това е вярно, според нас то е повод за оставка. И на второ място, настояваме министърът да дойде тук и да даде план за това как ще продължи процесът по изграждане Национална детска болница“, каза още той.

От ДСБ настояват изслушването на министър Кирилов и ресорният зам.-министър да се проведе още утре.