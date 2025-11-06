Общественият съвет за Националната детска болница подаде колективна оставка заради липса на прозрачност и диалог

Всички 11 членове на Обществения съвет, който трябваше да следи за прозрачността и съдържанието на проекта за Национална детска болница, подадоха оставка. Това беше съобщено на извънреден брифинг пред Министерството на здравеопазването.

Председателят на съвета проф. Иван Литвиненко обяви, че основната причина е липсата на комуникация както с Министерството на здравеопазването, така и с изпълнителя на проекта. По думите му, съветът многократно е сигнализирал, че не е достатъчно да се построи сграда – болницата трябва да бъде обезпечена с ясна структура, финансиране и персонал. Въпреки това предложенията и въпросите им са оставали без отговор.

Литвиненко подчерта, че членовете на съвета са работили доброволно повече от две години, но често са научавали за ключови решения от медиите, което обезсмисля ролята им да гарантират прозрачност.

Той заяви, че на съвета е отказан достъп до заданието за конкурса за проектиране, което означава, че те няма да могат да реагират при евентуални проблеми в проекта. Освен това многократно са настоявали в екипа да бъде включен архитект като наблюдател, за да следи процеса, но предложението е останало без отговор.

Поради тези системни проблеми и липсата на реално участие в процеса членовете на Обществения съвет решават да се оттеглят изцяло.