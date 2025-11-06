Президентът Радев удостои посланика на Япония у нас с орден „Мадарски конник“ първа степен

Президентът Румен Радев удостои посланика на Япония в България Хисаши Мичигами с орден „Мадарски конник“ първа степен.

Дипломатът получи отличието за заслуги за развитието на двустранните отношения.

Посланикът на Япония в България Хисаши Мичигами има богат опит като дипломат. Започва работа във външното министерство на Япония през 1983 година. От 2 години е посланик на Япония в България:

„Надявам се, че отношенията между София и Токио ще продължават да се развиват и в бъдеще. Япония може да допринесе за развитието на България в областта на бизнеса. Япония е малка страна, но имаме носители на Нобелови награди. Освен това заемаме първите места по резултати на тестовете PISA. Тези постижения са свързани с нивото на образование. Нивото на българското образование е високо, но Япония може да ви помогне и в това отношение“, изтъкна посланикът.

„В България Япония се ползва с изключителна популярност и уважение – като държава с върхови постижения в икономиката, науката и технологиите, като страна с богата култура, история и традиции. Днес България и Япония са сходно мислещи държави и партньори в общността на демократичните държави“, каза българският държавен глава.

През май в Токио президентът Румен Радев и японският премиер Шигеру Ишиба подписаха декларация за стратегическо партньорство между България и Япония.

В нея двете държави се договориха да работят за засилване на сътрудничеството в широк спектър от области, включително сигурността, икономиката, културата и образованието.