Nexperia спира доставките към китайската си фабрика заради отказ от плащане

Нидерландският производител на автомобилни чипове Nexperia спря доставките към своя фабрика в Китай, след като местното подразделение отказало да извърши плащания – сигнал за нарастващо напрежение вътре в компанията.

Амстердам пое контрола над китайската Nexperia заради икономическата сигурност на Европа

Nexperia, собственост на китайската Wingtech Technology, произвежда чипове за енергийно управление, използвани от Volkswagen и BMW. Компанията заяви, че китайските ѝ звена действат извън установената корпоративна структура и игнорират указанията на централното ръководство в Нидерландия.

„Поради липсата на прозрачност и контрол върху производствените процеси, не можем да гарантираме интелектуалната собственост, технологията, автентичността и стандартите за качество на продуктите, произведени в китайския ни завод след 13 октомври“, предупредиха от Nexperia.

Министърът на икономиката на Нидерландия ще обсъди с Китай блокирането на Nexperia

Спорът идва след като Нидерландия наложи вето върху решенията на Nexperia поради опасения, че Wingtech подкопава дейността ѝ, а Китай отвърна с ограничения върху износа на нейните продукти.

Компанията съобщи в сряда (5 ноември), че китайското подразделение е злоупотребило с корпоративни печати, откривало е неразрешени банкови сметки и е изпращало подвеждащи писма до клиенти и доставчици.

Nexperia предупреждава японските автомобилостроители, че доставките не са гарантирани

По-рано тази седмица Китай разкритикува нидерландското правителство, че не предприема достатъчно действия за разрешаване на спора, след като на 1 ноември Пекин обяви, че ще предостави изключения за износа на продуктите на Nexperia от страната.

Министърът на икономиката на Нидерландия ще обсъди с Китай блокирането на Nexperia

От Nexperia заявиха, че приветстват решението на Китай да предостави изключения за износа, но очакват повече яснота по условията за възстановяване на нормалните доставки.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

