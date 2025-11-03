Nexperia приветства решението на САЩ и Китай и ще възобнови пълните си доставки на чипове

От нидерландския производител на чипове Nexperia заявиха в неделя (2 ноември), че приветстват последните изявления на правителствата на САЩ и Китай, които премахват пречките пред компанията да доставя своите чипове. Но отказаха да коментират твърденията на своето китайско дъщерно дружество, че ще ускори стъпките към независимост.

От Nexperia посочиха, че приоритетът им сега е да гарантират стабилни доставки за клиентите. Междувременно нидерландското правителство заяви, че продължава разговорите с Китай, други държави и представители на индустрията за намиране на конструктивно решение за бъдещето на компанията.

Спорът за контрола върху Nexperia, която произвежда големи количества основни чипове, използвани в автомобилите, доведе до недостиг и тревога сред автомобилните производители по света.