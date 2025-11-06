Парламентът отхвърли ветото на президента и окончателно прие закона за контрол върху сделките на „Лукойл“

Парламентът отхвърли ветото на президента Румен Радев и повторно прие промените в Закона за насърчаване на инвестициите, които въвеждат специален режим за продажба на активи на „Лукойл“ в България. 125 депутати гласуваха „за“, 74 бяха „против“.

Според закона всяка разпоредителна сделка с „Лукойл-България“ ЕООД, „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и свързани дружества ще може да се извършва само след решение на Министерския съвет и при положително становище на ДАНС. Сделки, извършени без това разрешение, ще бъдат считани за нищожни. Разпоредбите обхващат както прехвърляне на дялове и акции, така и продажба на недвижими имоти и ключови съоръжения.

Законопроектът беше подкрепен от ГЕРБ-СДС, „ДПС – Ново начало“, „БСП – Обединена левица“, „Има такъв народ“, един депутат от АПС и трима независими. Против гласуваха ПП-ДБ, „Възраждане“, 12 депутати от АПС и групата на МЕЧ. „Величие“ не участваха в гласуването.

В пленарната зала „Възраждане“ предупредиха, че се създава опасен прецедент – закон, насочен към конкретен частноправен субект, противоречи на принципа на правовата държава. „Това е закон срещу един единствен субект“, заяви Искра Михайлова.

От „ДПС – Ново начало“ отговориха, че целта е да се гарантира, че рафинерията „няма отново да попадне под контрол, свързан с Кремъл“. „Вие отново защитавате руския интерес“, заяви Станислав Анастасов към „Възраждане“.

От ПП-ДБ заявиха, че законът ще бъде обжалван пред Конституционния съд и предупредиха, че механизмът на контрола е неефективен при международни сделки. „ДАНС не може да стои над Министерския съвет“, каза Васил Стефанов, отбелязвайки, че в момента кипърската компания „Гънвор“ води преговори за придобиване на структури, свързани с „Лукойл“.

След обнародване в „Държавен вестник“ законът влиза в сила незабавно.