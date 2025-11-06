Парламентът прие правилата за избиране на генерален директор на БТА

Със 180 гласа „За“ (57 от ГЕРБ-СДС, 27 от ПП-ДБ, 24 от ДПС-Ново начало, 16 от БСП-Обединена левица, 16 от Има такъв народ, 13 от Алианс за права и свободи), без нито едни „Против“ и 16 – „Въздържал се“ ( двама от „Продължаваме промяната – Демократично България“, 10 от МЕЧ и 4 от „Величие“) парламентът одобри процедурните правила за условията и реда, по които ще бъде предлаган кандидатът за генерален директор на Българската телеграфна агенция и избиран от Народното събрание. Така сега депутатите ще имат 7-дневен срок, в който да предложат кандидатите си за шеф на БТА.

Процедурните правила бяха приета на 23 октомври от Комисията по културата и медиите. Според Закона за БТА Народното събрание избира генералния директор два месеца преди изтичането на мандата на действащия. Председателят на парламентарната Комисия по култура и медии – Тошко Йорданов уточни, че мандатът на настоящия директор – Кирил Вълчев изтича на 27 януари 2026 година.

Според предлаганите правила номинациите за генерален директор на БТА може да се внасят от парламентарни групи или от народни представители в писмена форма чрез председателя на Народното събрание до Комисията по културата и медиите в седемдневен срок от гласуването на решението. Комисията по културата и медиите провежда изслушване на допуснатите кандидати в открито заседание.

За избран се смята кандидатът, който е получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няма избран генерален директор, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура.