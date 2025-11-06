Васил Велев от АИКБ заговори, че синдикатите провеждат задкулисни срещи по бюджета

Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България – Васил Велев – обяви, че работодателските организации не искат да стават съучастници в предлагания погром на българския бюджет. Така той обясни причината защо работодателите са отказали да присъстват в свиканото в последния момент заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. В ефира на Би Ти Ви той предупреди, че план-сметката за 2026 г. противопоставя хората. „Този бюджет обира работещите хора и пълни джобовете на чиновниците„, поясни Велев.

„Управляващите казаха, че няма да се вдигат данъци, а се вдига най-високия – данък труд. Сега, за да получи един работник 100 лева нето, трябва да се дадат 53 лева данъци и осигуровки. Със записаното в закона, тези 53 лева ще станат 58 лева„, обясни Велев.

Представителят на КНСБ – главният икономист на синдиката Любослав Костов – който също бе в студиото на Би Ти Ви, обърна внимание на Васил Велев, че като отказва диалога, няма да се стигне доникъде.

Представителят на работодателите определи забележката му като доста лицемерна, тъй като по думите му всички знаят, че синдикатите водят отделни, задкулисни срещи и разговори по бюджета и неговите параметри.

Костов заяви, че той не знае за подобни преговори. И добави, че според него е нередно да се спират парите към общините, защото на някой не му харесва вдигането на данък дивидент, например.

Велев коментира, че според него правителството смята, че синдикатите са по-опасни – създават повече шум и заради това с тях трябва да се постигнат съгласувани решения.

„Синдикатите и политиците трябва да имат срам от хората и страх от Бога„, предупреди Велев, като преди това говори за това, че хората, които работят в завода и пълнят бюджета, са онеправданите и репресираните и на тях им се бърка в джоба – взимат им се още пари и те се изсипват в други бюджетни сектори.