Администрацията на Тръмп е отменила около 80 000 неимигрантски визи за нарушения и „враждебна активност“

Администрацията на президента Доналд Тръмп е отменила около 80 000 неимигрантски визи от встъпването му в длъжност на 20 януари, съобщава високопоставен представител на Държавния департамент, цитиран от БТА. Анулирането е част от по-широката кампания на правителството за затягане на имиграционната система, която включва както по-строги проверки, така и по-активни действия по депортиране на мигранти, включително на хора с валидни визи.

Най-голям дял от отменените визи са свързани с нарушения на закона – около 16 000 за шофиране в нетрезво състояние, 12 000 за нападение и 8000 за кражба. През август Държавният департамент също съобщи, че повече от 6000 студентски визи са били отменени заради превишен престой или други нарушения, включително малък брой случаи, свързани с „подкрепа на тероризма“.

В последните месеци са отменени и визи на най-малко шест души заради коментари в социалните мрежи във връзка с убийството на консервативния активист Чарли Кърк. Според външнополитическото ведомство дипломатическите мисии са получили указания да внимават за кандидати, които могат да се възприемат като враждебни към Съединените щати или свързани с политическа активност, считана за заплаха за американската външна политика.

Някои представители на администрацията на Тръмп посочват, че притежатели на студентски визи и зелени карти могат да бъдат депортирани, ако изразяват публична подкрепа за палестинските каузи или критикуват действията на Израел във войната в Газа, като подобни прояви според тях представляват „заплаха за интересите на САЩ“.