Борисов обяви, че предстои тежък разговор с работодателските организации

В кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че ще се срещне с работодателските организации в един приятен, но тежък разговор по повод тяхното недоволство от план-сметката за 2026 година. Припомняме, че вчера заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество се провали, тъй като работодателските организации отказаха да участват в него.

Борисов обърна внимание, че държавата е „дотирала с милиард и сто милиона от юни досега“ бизнеса за по-евтин ток, което според него помага за генериране на печалби.

Той отново повтори, че бюджетът е коалиционен. Изрази категоричната позиция, че няма да поставя под риск поскъпването или намаляването на доходите на хората да бъде обвързано с еврото. „Този риск съм го премерил и няма да го допусна„, подчерта Борисов.

След това лидерът на ГЕРБ обяви, че в бюджета за 2026 г. ще има повече пари и за майките, и за медицинските работници, и за лекарите, и за учителите, и за военните, и за полицаите, и за службите. Той добави, че огромни сектори вземат повече пари на фишовете си, за да разберат, че не еврото е причина за повдигането на цените.

Друга тема, по която Борисов говори в кулоарите, бе свързана със санкциите по Магнитски. Лидерът на ГЕРБ поясни, че лично е разговарял с определени хора по темата за свалянето на санкциите на „Магнитски“.

„Много по-добре знам от колегите от ПП-ДБ как се свалят санкции. Санкциите на „Магнитски“ завършват така, че ако човекът се е поправи – то те се свалят или не се. Не е толкова далече времето, когато ПП говориха, че Делян Пеевски се е поправил. Не е далеч времето, когато с Петков и с Пеевски седяхме заедно. Не е далеч времето, когато заедно се вкарваха поправки в Конституцията“, припомни Борисов.

По думите му Христо Иванов бил заявил, че съдебната система трябва да бъде разделена между ПП-ДБ и ГЕРБ.

„Всячески се опитват да сложат Пеевски при мен, но трябва да ви кажа, че хич не ми пука – щом имам стабилно мнозинство. Христо Иванов напусна и дезертира. Единствената ми критика е, че сега аз трябва да се обяснявам какво сме правили„, обяви Борисов.

По отношение на временната комисия, която ще трябва да проучва влиянието на фондациите на Джордж и Александър Сорос с България, Борисов заяви, че се познава лично със Сорос и ще продължи да го прави, защото по думите му той прави много неща за демокрацията.

По повод твърденията на опозицията, че Атон Славчев, настоящия шеф на антикорупционната комисия, ще бъде номиниран за заместник-председател на ДАНС, лидерът на ГЕРБ отрече, че ще има подобни рокади.