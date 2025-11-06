РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Какво се случва, когато приемате Омега-3 и витамин Е заедно?

Могат ли Омега-3 мастни киселини и витамин Е да се приемат заедно?

Няколко малки проучвания показват потенциални ползи, но като цяло ефектите от комбинирания прием все още не са добре проучени:

  • Инсулинова резистентност: Малко изследване показва, че комбинацията може да подобри нивата на инсулин и инсулиновата чувствителност при хора с коронарна артериална болест.
  • Холестерол: Систематичен преглед и мета-анализ сочат, че двете добавки могат да понижат нивата на липопротеините с много ниска плътност (VLDL), които пренасят триглицериди до тъканите. Въпреки това не са отчетени значителни промени в други липидни показатели.
  • Оксидативен стрес: Друга мета-анализирана група изследвания показва, че комбинираният прием може да намали оксидативния стрес чрез повишаване на нивата на азотен оксид, засилване на антиоксидантната активност и понижаване на нивата на малондиалдехид — маркер на клетъчно окисление.

Преди да започнете комбиниран прием, обсъдете с вашия лекар:

  • Целта на приема
  • Кой продукт е най-подходящ (препоръчват се сертифицирани от трета страна продукти)
  • Подходящата дозировка
  • Възможни взаимодействия с лекарства
  • Очакваните резултати

Тъй като и Омега-3, и витамин Е могат да увеличат риска от кървене, задължително уведомете специалист, ако приемате антикоагуланти или имате проблеми с кръвосъсирването.

Какво представляват Омега-3 мастните киселини?

Омега-3 мастните киселини са полиненаситени мазнини с противовъзпалителен ефект.

Най-разпространените видове са:

  • Алфа-линоленова киселина (ALA)
  • Ейкозапентаенова киселина (EPA)
  • Докозахексаенова киселина (DHA)

Храни, богати на Омега-3:

  • Мазни риби: сьомга, херинга, сардини, скумрия, пъстърва, стридa, морски костур, треска, риба тон
  • Морски дарове: скариди, омар, миди
  • Ядки: орехи
  • Семена: ленено семе, чиа
  • Масла: ленено, рапично, соево
  • Бобови: едамаме, червен боб, печен боб

Ползи за организма

Омега-3 мастните киселини могат да помогнат за:

  • Намаляване на риска от сърдечни заболявания
  • Понижаване на нивата на триглицеридите (особено чрез добавки с рибено масло)
  • Намаляване на риска от преждевременно раждане и ниско тегло при новородени
  • Облекчаване на симптомите на ревматоиден артрит

Какво представлява витамин Е?

Витамин Е е група мастноразтворими съединения с антиоксидантни свойства.
Най-разпространената форма е алфа-токоферол, а други са бета-, гама- и делта-токоферол, както и токотриеноли.

Храни, богати на витамин Е:

  • Масла: пшеничен зародиш, слънчогледово, шафраново, царевично и соево масло
  • Семена: слънчогледови
  • Ядки: фъстъци, лешници, бадеми
  • Фъстъчено масло
  • Плодове и зеленчуци: спанак, броколи, киви, манго, домати

Ползи за организма

Витамин Е може да:

  • Действа като антиоксидант
  • Подпомага имунната функция
  • Намали риска от сърдечни заболявания (при прием чрез храна, не чрез добавки)
  • Забави прогресията на възрастово свързаната дегенерация на макулата

Рискове при комбиниран прием на Омега-3 и витамин Е

Възможни странични ефекти от Омега-3:

  • Неприятен вкус
  • Лош дъх
  • Стомашен дискомфорт

Прекомерният прием може да намали имунната функция и да увеличи риска от кървене, особено при комбиниране с антикоагуланти.
Обикновено не се препоръчва повече от 4 грама Омега-3 дневно, освен ако не е указано друго от лекар.

Рискове от прекомерен прием на витамин Е (чрез добавки):

  • Повишен риск от хеморагичен инсулт
  • Повишен риск от рак на простатата

В САЩ Администрацията по храните и лекарствата (FDA) не регулира хранителните добавки така строго, както лекарствата по рецепта.
Затова някои продукти може да не съдържат съставките, посочени на етикета.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

