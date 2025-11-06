Подписваме Споразумение за жп свързаност с Република Северна Македония

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията на Гроздан Караджов и вицепремиерът и министър на транспорта на Република Северна Македония Александър Николоски ще подпишат Споразумение за подготовката, изграждането и експлоатацията на трансграничен железопътен тунел между двете държави, съобщи БТА.

Двамата ще се срещнат днес, 6 ноември, на железопътната гара в Гюешево. Ще присъстват и представители на Европейската комисия, дипломатическите мисии на държавите от ЕС и НАТО в България, както и представители на Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и Световната банка.

Трансграничният тунел е ключов елемент от транспортния коридор „Западни Балкани – Източно Средиземноморие“ и стратегическия Коридор VIII. Чрез него ще осигури липсващата железопътна свързаност между България и Република Северна Македония и ще подобри транспортния достъп между Черно море и Адриатика.

Проектната дължина на тунела е около 2.4 км, а половината от него се намира на територията на България.

На 28 юли Национална компания “Железопътна инфраструктура” обяви обществената поръчка за новото железопътно трасе от Гюешево до границата с Република Северна Македония, което е единственият липсващ участък от железопътния Коридор VIII на българска територия. Търгът включва проектиране и строителство на 2.4 км жп линия, както и реконструкция на жп гара Гюешево, която става гранична пътническа и товарна гара за Шенген.

Последните 420 метра от трасето са обособени като отделна позиция в търга, защото тяхното изграждане ще започне след завършване на строителството на трансграничния тунел. Само така няма да се възпрепятства дейността на тежката механизация, използвана за тунелните работи. Индикативната стойност на поръчката е 114 млн. лева, а срокът за приключване на дейностите – до края на 2028 г. за целия участък, с изключение на посочените 420 метра.