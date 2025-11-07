РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Арестуваха мъж, нападнал фелдшер в село Краводер

По искане на Районната прокуратура във Враца, съдът е взел мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 29-годишния Х. В., обвиняем в това, че ударил с юмрук фелдшер В. Й., информират от пресцентъра на държавното обвинение.  

Случаят е от 31 октомври, когато обвиняемият пред дом във врачанското село Краводер посегнал на медицинския специалист, който изпълнявал задълженията си – оказвал спешна медицинска помощ на пациент.

Съдът приел аргументите на прокуратурата, че има реална опасност обвиняемият да се укрие и да извърши престъпление.

Определението на съда относно взетата мярка за неотклонение подлежи на обжалване пред Окръжния съд във Враца, докато разследването по делото продължава.

