ЕИБ предостави заем на Литва за 300 млн. евро за отбранителни програми

Литва подписа споразумение с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за заем от 300 милиона евро за нуждите на отбраната. Документът беше подписан от министъра на финансите на Литва Криступас Вайтиекунас и вицепрезидента на ЕИБ Карл Нехамер.

„Заемът ще бъде използван както за военни програми, така и за продукти с двойна употреба“, каза литовският министър на пресконференция след подписването на споразумението.

Средствата са предназначени да бъдат инвестирани в инфраструктурата

на военноморските и военновъздушните сили, в развитието на сухопътните сили и в придобиването на оборудване за спешна медицинска помощ.

„Кредитното обращение е основният инструмент за финансиране на отговорите на съвременните предизвикателства за сигурността“, подчерта Вайтеканас.