България и Гърция се споразумяха за сътрудничество в регулирането на ВиК услугите

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) заедно с Регулаторния орган за енергетика, отпадъци и води (RAAEY) на Гърция подписаха Споразумение за сътрудничество в областта на регулирането на ВиК услугите в гръцкия град Солун, информират от пресцентъра на КЕВР.

Досега двата регулатора осъществяваха контакти в рамките на международни организации, като Европейската мрежа на водните регулатори (WAREG). Сега те ще могат да провеждат работни срещи и семинари по предварително съгласувани теми, както и да обменят информация за регулаторните политики и процеси във водния сектор.

„С подписаното споразумение за сътрудничество КЕВР и RAAEY създават правната рамка за взаимодействие, с цел повишаване качеството на регулаторния процес. Документът има важна роля за хармонизиране на регулаторните практики и допринася за изпълнението на общите ни цели за подобряване на качеството на ВиК услугите”, заяви председателят на КЕВР Пламен Младеновски.

Той подкрепи и идеята за активизиране дейността на Балканския Консултативен Форум като утвърдена и работеща платформа за взаимодействие между регулаторите на Балканите.