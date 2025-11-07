БАКБ продължава да подкрепя фирмите и достига ръст на кредитния портфейл от 13.72%

В края на третото тримесечие „Българо-американска кредитна банка“ АД продължава възходящия си темп на развитие и растеж, като активите ѝ са се увеличили до 2.79 млрд. лева. Това показват данните от междинния финансов отчет на дружеството.

Кредитният портфейл на банката в края на септември нараства с 13.72% спрямо същия период на миналата година до 1.86 млрд. лева при 14.85% отчетен ръст за банковата система. От началото на тази година банката е предоставила нови кредити за 769 млн. лева, а размерът на погасените е 608.4 млн. лева. Резултатите са обусловени от стратегията на БАКБ да подкрепя устойчивата икономика и активната й позиция през последните години в този пазарен сегмент.

Фокусът на банката в кредитирането на граждани води до увеличаване на ипотечните кредити с 27.09%

при 29.87% ръст за банковия пазар за третото тримесечие на тази година. Портфейлът от потребителски кредити регистрира впечатляващ ръст от 28.32% спрямо 14.56% за сектора, сравнено със септември 2024-а. Атрактивните лихвени условия и гъвкавите схеми на финансиране обуславят добрите резултати на банката.

Общо привлечените от БАКБ нарастват до 2.31 млрд. лева в края на септември

и имат дял от 96.1% от пасивите на банката. Депозитите от граждани също бележат значителен ръст спрямо същото тримесечие на миналата година. Въпреки ниските лихвени нива, привлечените средства нарастват със 17.04% в този сегмент. За третото тримесечие, банковата система отбелязва 13.86% ръст. Това е ясен знак, че БАКБ печели доверието на все повече индивидуални клиенти, отбелязват от банката.

Намалените базови лихви обуславят спада в нетния доход от лихви, който е в размер на 101.36 млн. лева. Но благодарение на активността на клиентите си и привличането на нови, през третото тримесечие БАКБ отчита ръст на нетния доход от такси и комисионни съответно с 21.27% до 13.7 млн. лева при 9.53% повишение за пазара спрямо същия период на миналата година.

В края на септември администравните разходи на БАКБ са намалели

и са на стойност 15.3 млн. лева. Средствата, които са изплатени за възнаграждения на персонала, обаче нарастват и достигат 15.7 млн. лева при 14.1 млн. лева година по-рано.

Така към края на септември БАКБ отчита положителен финансов резултат от 34.58 млн. лева.

Акциите на БАКБ се търгуват на „Българска фондова борса“. От началото на тази година цените им са се повишили и в момента сделки се сключват при 11.20 лева за един брой. А това оценява банката на 276 542 706 лева пазарна капитализация.