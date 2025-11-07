Корабът „Св. св. Кирил и Методий“ отплава към Антарктика

Българската антарктическа експедиция отплава с научно-изследователския кораб „Св. св. Кирил и Методий“ от Морската гара във Варна.

Това е 34-тата експедиция и четвъртата с кораба, този път проектите на учените на борда са много повече 26, а в 15 от тях участие ще имат само напи изследователи. Това съобщи проф. Христо Пимпирев, ръководител на Българския антарктически институт.

Българските учени ще работят съвместно с учени от девет държави, сред които САЩ, ОАЕ, Германия, Румъния, Гърция.

Проф. Христо Пимпирев обясни, че тази експедиция се различава от предходните три с НИК 421, тъй като този път фокусът не е толкова логистиката, колкото научните изследвания. Той разясни какви са предимствата на новата лаборатория в българската база на остров Ливингстън, която ще бъде дооборудвана.

Антарктида е като друга планета, тя е Белият Марс, а лабораторията ще даде възможност за изследвания в областта на всички науки, посочи ученият. Той уточни, че оборудването позволява пробите, които се взимат в много специфична среда, вече да се изследват на място, а това премахва всякакъв риск те да бъдат компрометирани по някакъв начин, докато бъдат пренасяни към България.

Варненският и Великопреславски митрополит Йоан пожела на екипажа на кораба и на експедицията да се завърнат успешно, изпълнили мисията си и да имат закрилата на Света Богородица, закрилница на Варна, както и на Бог.

На официалната церемония присъстваха областният управител проф. Андрияна Андреева, заместник-кметът Илия Коев ,посланикът на Аржентина Алехандро Майер, много граждани.

Вицеадмирал Митко Петев, съветник на президента Румен Радев прочете поздравителен адрес от него, в който се посочва, че страната ни е успяла да затвърди своя престиж като водеща страна в изследването на Антарктика.