България е изпълнила ангажиментите си по проекта за новия ГКПП Рудозем-Ксанти

България е изпълнила всички ангажименти по проекта за новия ГКПП Рудозем-Ксанти. На граничния пункт е издадено разрешение за ползване на обекта и подходния път още на 13 декември 2023 година. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов в отговор на въпрос от Ангел Георгиев, народен представители от ПГ на „Възраждане“ за конкретна дата за отваряне на ГКПП Рудозем – Ксанти (Царево).

Министърът отбеляза, че от гръцка страна изграждането на пътния участък е забавено поради форсмажорни обстоятелства. А след удължаване на сроковете на няколко пъти, строителството е завършено със средства от републиканския бюджет на Гърция.

Министър Иванов уточни, че организацията, дейността и управлението на граничните пунктове са извън правомощията на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Агенция „Пътна инфраструктура“. Въпросът за отварянето на граничния преход и пускане в експлоатация на пътни отсечки на гръцка територия са от компетенцията на Министерството на външните работи.

