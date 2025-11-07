Размерът на кредитите на домакинствата расте до 114.91 млрд. лв. в края на септември

Броят на кредитите на сектори „Нефинансови предприятия“, „Финансови предприятия“ и „Домакинства и НТООД“ към края на третото тримесечие нараства с 1.4% на годишна база. Общият им размер се повишава с 14.9 на сто до 114.91 млрд. лева. Това сочат данните от Българската народна банка.

В края на септември броят на заемите на сектор „Домакинства и НТООД“ нараства на годишна база с 1%, като достига 2.897 милиона. Размерът им нараства на годишна база с 20.9%, като достига 53.68 млрд. лева. В края на септември в сравнение с края на юни тази година броят на тези кредити нараства с 0.3%, а размерът им се увеличава с 5.2 процента.

Към края на септември

в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 100 хил. до 250 хил. лв. с дял от 27.7 на сто.

Заемите над 50 хил. до 100 хил. лв. са с дял от 17.6 на сто, а тези над 250 хил. до 500 хил. лв. са 16.6 процента. Заемите до 1000 лева са с дял от 0.5 на сто, а тези на д 1 млн. лв. са 1.4 процента.

Заемите на сектор „Нефинансови предприятия“ са 159 хил. броя, като нарастват с 8.7% на годишна база. Размерът на тези влогове е 51.79 млрд. лева, като се отчита увеличение с 9.4% на годишна база. Спрямо края на второто тримесечие броят на кредитите на сектор „Нефинансови предприятия“ нараства с 0.8%, а размерът им – с 1.9 на сто.

Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на кредитите за сектора са „Търговия“ (26.1%), „Преработваща промишленост“ (21%) и „Операции с недвижими имоти“ (11.7%). Най-малко кредити са ползвали фирмите от образованието (0.1% от всички заеми).

Към края на септември в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 76.1 на сто.

Кредитите на сектор „Финансови предприятия“ в края на третото тримесечие са 1216 броя,

като нарастват на годишна база с 16.1 на сто. Размерът на тези влогове е 9.44 млрд. лева, като се отчита нарастване с 14.2% на годишна база. Спрямо второто тримесечие броят, както и размерът на кредитите на сектор „Финансови предприятия“, се увеличават с 4.9 процента.

Към края на септември в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 99 процента.