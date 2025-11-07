РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Детската болница не трябва да се използва за политически цели, заяви Васил Терзиев

“Темата за изграждането на Националната детска болница не бива да се използва за политически цели. Това вече не е просто лъжа – това е цинизъм”, написа кметът на София Васил Терзиев във “Фейсбук” по повод изказване на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, според когото казусът с болницата е свързан със столичния кмет. Коментарът на градоначалника е и на фона на оставката на членовете от Обществения съвет за изграждането на лечебното заведение.

По думите на Терзиев бездействието на управниците през последните две десетилетия е причината Националната детска болница все още да не е изградена.

„Докато фокусът винаги е бил върху бетона и кой ще строи, ние не сме спирали да действаме по същество през последните две години“, заяви той, като добави и че миналата седмица е било подписано споразумение между Столичната община, Здравната инвестиционна компания за детска болница и Агенция „Пътна инфраструктура“. По думите му то ще постави началото на изграждането на инфраструктурата за достъп до бъдещата детска болница.

Кметът отбеляза, че приоритет остават реалните стъпки по проекта, а за политическите спорове той няма време.

В края на изявлението Васил Терзиев коментира и обвиненията на Борисов, че столичният кмет е бил „на карнавал в Рио“. Терзиев пояснява, че пътуването му е било служебно, а не с туристическа цел.

