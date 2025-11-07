Парламентът разшири правомощията на особения търговски управител в „Лукойл – България“

Със 130 гласа „за“, 71 „против“ и двама „въздържал се“ парламентът одобри на първо четене промени в Закона за административното регулиране на дейностите, свързани с нефт и нефтени продукти, с които се разширяват функциите на особения търговски управител в „Лукойл“ – България. Измененията са внесени от депутати от „ДПС-Ново начало“, ГЕРБ-СДС, „Има такъв народ“ и „БСП-Обединена левица“.

В мотивите се подчертава, че наложените санкции върху активите на „Лукойл“ ОАО създават риск рафинерията „Нефтохим“ в Бургас да преустанови работа, тъй като контрагентите отказват да извършват финансови операции с дружествата, свързани с руската компания.

Законопроектът предвижда особеният търговски управител да може да осъществява всички оперативни дейности на рафинерията и свързаните обекти, за да се гарантира непрекъснатото им функциониране след 21 ноември 2025 година. Неговите актове не подлежат на съдебен и административен контрол. Предвижда се особеният управител да бъде назначаван от Министерския съвет.

Вносителите отбелязват, че в проекта е заложен подход, аналогичен на прилагания в Германия, където вече е постигнато изключение от санкционния режим, така че активите да работят, без средства да достигат до руската страна.