РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Парламентът разшири правомощията на особения търговски управител в „Лукойл – България“

Парламентът разшири правомощията на особения търговски управител в „Лукойл – България“

Със 130 гласа „за“, 71 „против“ и двама „въздържал се“ парламентът одобри на първо четене промени в Закона за административното регулиране на дейностите, свързани с нефт и нефтени продукти, с които се разширяват функциите на особения търговски управител в „Лукойл“ – България. Измененията са внесени от депутати от „ДПС-Ново начало“, ГЕРБ-СДС, „Има такъв народ“ и „БСП-Обединена левица“.

В мотивите се подчертава, че наложените санкции върху активите на „Лукойл“ ОАО създават риск рафинерията „Нефтохим“ в Бургас да преустанови работа, тъй като контрагентите отказват да извършват финансови операции с дружествата, свързани с руската компания.

Законопроектът предвижда особеният търговски управител да може да осъществява всички оперативни дейности на рафинерията и свързаните обекти, за да се гарантира непрекъснатото им функциониране след 21 ноември 2025 година. Неговите актове не подлежат на съдебен и административен контрол. Предвижда се особеният управител да бъде назначаван от Министерския съвет.

Вносителите отбелязват, че в проекта е заложен подход, аналогичен на прилагания в Германия, където вече е постигнато изключение от санкционния режим, така че активите да работят, без средства да достигат до руската страна.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Ще бъде ли увеличен данъкът върху дивидента от 5 на 10 процента?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени