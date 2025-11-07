Заповеди за арест на 17 футболни съдии за залагания на мачове в Турция

Прокуратурата на Истанбул е издала заповеди за арест на 21 души, включително 17 футболни съдии и ръководителя на неназован футболен клуб от турската Суперлига, според Анадолската информационна агенция.

Съдиите са обвинени в злоупотреба с положението си и манипулиране на резултатите от мачовете. Това е част от по-голямо разследване: много съдии са залагали на спорт, което е забранено от правилата. Анадолската агенция съобщава, че 18 от 21-те вече са задържани.

Скандалът започна през октомври, когато Турската футболна федерация (TFF) проведе собствено разследване и съобщи, че около една четвърт от турските футболни съдии „активно залагат на спорт“. Дисциплинарната комисия на TTF по-късно отстрани 149 съдии за една година.

По това време не се съобщаваше дали съдиите са залагали на вътрешни футболни мачове. Правилата на Международната федерация на футболните асоциации (ФИФА) и Съюза на европейските футболни асоциации (УЕФА) обаче забраняват на съдиите да правят залози. Такива нарушения носят сериозни наказания, включително доживотна забрана.