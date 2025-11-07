РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Заповеди за арест на 17 футболни съдии за залагания на мачове в Турция

САС: „Българска православна старостилна църква“ трябва да бъде дерегистрирана

Прокуратурата на Истанбул е издала заповеди за арест на 21 души, включително 17 футболни съдии и ръководителя на неназован футболен клуб от турската Суперлига, според Анадолската информационна агенция.

Съдиите са обвинени в злоупотреба с положението си и манипулиране на резултатите от мачовете. Това е част от по-голямо разследване: много съдии са залагали на спорт, което е забранено от правилата. Анадолската агенция съобщава, че 18 от 21-те вече са задържани.

Скандалът започна през октомври, когато Турската футболна федерация (TFF) проведе собствено разследване и съобщи, че около една четвърт от турските футболни съдии „активно залагат на спорт“. Дисциплинарната комисия на TTF по-късно отстрани 149 съдии за една година.

По това време не се съобщаваше дали съдиите са залагали на вътрешни футболни мачове. Правилата на Международната федерация на футболните асоциации (ФИФА) и Съюза на европейските футболни асоциации (УЕФА) обаче забраняват на съдиите да правят залози. Такива нарушения носят сериозни наказания, включително доживотна забрана.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Ще бъде ли увеличен данъкът върху дивидента от 5 на 10 процента?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени