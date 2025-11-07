Ивайло Мирчев с призив от трибуната за закрито заседание с премиер и министри по казуса с „Лукойл“

Преди няколко часа Министерството на финансите на САЩ нарече руска марионетка компанията, която искаше да купи „Лукойл“. Това означава, че след две седмици рафинерията в Бургас спира да има възможността да извършва, каквито и да е финансови трансакции. Това обяви депутатът от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ Ивайло Мирчев от трибуната на парламента, след като стана ясно, че петъчният ден няма да започне с предварително обявения парламентарен контрол с въпроси към премиера Росен Желязков.

„Ние пет пъти поискахме изслушване в енергийна комисия и в зала – на открито и закрито заседание, но това не ни беше позволено. Ситуацията става изключително опасна за страната и съм учуден с какво спокойствие това се приема в парламента. Две седмици след налагането на санкциите никой от правителството не е дошъл в парламента да уведоми народните представители какво смята да прави държавата и какъв е планът й за справяне с кризата с горива“, отбеляза Мирчев.

След това обясни, че поради тази причина от ПП-ДБ са внесли тази сутрин извънредно искане да има закрито изслушване на премиера, на министъра на икономиката и на министъра на енергетиката. След това призова председателя на парламента Рая Назарян да свика председателски съвет, на който да бъде разгледано искането от парламентарната му група.

Искането му бе изпълнено – Рая Назарян даде 30 минути почивка и обяви, че след нея ще има събиране на председателския съвет.