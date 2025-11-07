САЩ нарече „Гънвор“ „марионетка на Кремъл“ – компанията се отказва от сделката за активи на „Лукойл“

Швейцарската компания за търговия със суровини „Гънвор“ обяви, че оттегля предложението си за придобиване на чуждестранни активи на руската петролна група „Лукойл“. Решението идва след като Министерството на финансите на САЩ определи „Гънвор“ като „марионетка на Кремъл“ и ясно посочи, че Вашингтон се противопоставя на подобна сделка, съобщава Ройтерс.

Това би било едно от най-големите придобивания в историята на компанията, но отказът се случва на фона на засилените американски санкции, насочени към ограничаване на финансовите ресурси на Русия, използвани за финансиране на войната в Украйна.

В публикация в X американското финансово ведомство заяви, че президентът Доналд Тръмп настоява войната да бъде прекратена незабавно и докато Владимир Путин „продължава безсмислените убийства“, компания като „Гънвор“ „никога няма да получи лиценз да оперира и да печели“.

В отговор директорът по корпоративни въпроси в „Гънвор“ Сет Пиетрас заяви по имейл пред Ройтерс, че позицията на Вашингтон е „фундаментално погрешна и невярна“, и че компанията е готова да „коригира това очевидно недоразумение“.