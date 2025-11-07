РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Управляващите предлагат разширени правомощия за особения търговски управител в „Лукойл“, за да се предотврати спиране на рафинерията

Управляващото мнозинство внесе тази сутрин в парламента промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Поправките предвиждат разширяване на правомощията на фигурата „особен търговски управител“ в „Лукойл – България“. Вносители са депутати от „ДПС – Ново начало“, ГЕРБ-СДС, „Има такъв народ“ и „БСП – Обединена левица“.

В мотивите се посочва, че наложените международни санкции върху активите на „Лукойл“ ОАО засягат пряко дейността на рафинерията „Нефтохим“ в Бургас, тъй като контрагентите отказват да осъществяват плащания към свързаните с групата дружества. Според вносителите това поставя под риск нормалната работа на рафинерията.

Затова се предлага особеният търговски управител да получи разширени правомощия, които да му позволят да продължи всички оперативни процеси в рафинерията и останалите обекти на „Лукойл“ в България и след 21 ноември 2025 г. Така ще се гарантира непрекъснатост на производството и снабдяването с горива.

В аргументите се подчертава още, че т.нар. немски модел на прилагане на изключение от санкциите е залегнал в предложените промени, като по този начин се цели адаптиране към вече работещ международен механизъм за контрол и управление.

